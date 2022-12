PHOTOGALLERY MN - Settembre 2022: altro derby vinto, Leao fenomenale, Giroud si gira ancora

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nell'agosto 2022 inizia la nuova stagione che vede il Milan campione d'Italia affrontare al quarto turno di campionato l'Inter di Inzaghi. Dopo il vantaggio di Brozovic, i rossoneri dominano l'Inter per settanta minuti realizzando tre gol: doppietta di Leao e gol di Giroud. Dzeko illude i nerazzurri con un gol nei minuti finali. Di seguito le foto del match: