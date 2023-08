PHOTOGALLERY - Tutte le foto del nuovo Third Kit del Milan

Il Milan ha presentato il suo nuovo Third Kit per la stagione 2023/2024 (QUI il comunicato ufficiale). La divisa debutterà il 24 settembre, giorno in cui il Milan sfiderà a San Siro l'Hellas Verona in campionato. Ecco alcune foto della nuova, particolarissima, divisa rossonera.