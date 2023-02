Dopo l'evento di presentazione andato in scena ieri sera a Milano, questa mattina il Milan con un comunicato ha presentato ufficialmente il nuovo fourth kit per la stagione 2022/2023 realizzato in partecipazione con Puma e la casa di moda parigina Koché. Vi presentiamo qui tutte le immagini della nuova divisa che la prima squadra maschile indosserà già domenica sera contro l'Atalanta.