Piano anti-Coronavirus, l’UEFA costituisce una Nazionale U21 B

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Dopo l'esperienza di ottobre, quando la nazionale Under 20 era stata prima convocata a causa delle ripetute positività al Covid-19 riscontrate nell'Under 21, e poi mandata in campo nel match con l'Irlanda (vinto 2-0 con l'innesto di alcuni giocatori dell'U.21), la FIGC - in vista delle gare di qualificazione all'Europeo Under 21 2019/21 in programma nel mese di novembre rispettivamente in Islanda (12), Lussemburgo (15) e con la Svezia a Pisa (18) - ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B. Le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno nello stesso periodo ed in sinergia, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia, così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi. Considerata la necessità di dover affrontare tre gare, due delle quali in trasferta, in un momento comunque difficile in rapporto all'aumento dei contagi da Covid-19, il Club Italia ha quindi deciso di costituire due gruppi. Le due squadre saranno in ritiro a Tirrenia, in zone separate sia per l'alloggio che per gli allenamenti, e saranno pronte a gestire ogni eventuale necessità di integrazione di calciatori dall'Under 21 B all'Under 21 nel corso delle tre gare. Le preconvocazioni per le due squadre sono state ufficializzate oggi dalla FIGC ai club. I convocati saranno resi noti venerdì insieme a quelli della Nazionale A, in coordinamento con il Ct Roberto Mancini, che sta preparando gli ultimi match dell'anno per gli Azzurri con Estonia, Polonia e Bosnia Erzegovina. (ANSA).