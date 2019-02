Piatek, già 8 gol in Coppa Italia: solo tre squadre hanno fatto meglio di lui

In vista di Lazio-Milan di questa sera, il sito ufficiale del club rossonero riferisce che Krzysztof Piatek ha realizzato otto gol in questa edizione della Coppa Italia: solo tre squadre hanno fatto meglio di lui (Fiorentina, Catania e Novara, tutte a nove). Dal suo arrivo in Italia, l'attaccante polacco ha trovato il gol in tutte le sue quattro trasferte disputate nel Lazio (contro Frosinone, Roma e Lazio): finora per lui cinque gol in quattro gare.