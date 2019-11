Piatek-Insigne, sfida tra delusi: solo 3 gol a testa

Krystofz Piatek e Lorenzo Insigne sono due attaccanti importanti delle rispettive squadre ma entrambi sono chiamati a ritrovarsi dopo una prima parte di stagione deludente. La sfida nella sfida di Milan-Napoli è questa ed è sul testa a testa tra i due che pone l'accento l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non ci potrebbe essere incrocio più serio di questo, concetto che vale anche per due giocatori in particolare: Piatek e Insigne. Che cosa può esserci di più serio della mancanza di gol (3 per entrambi in campionato) e di continuità per un attaccante? In mezzo, tanto per non farsi mancare nulla, a mille polemiche personali e di club. Attenzione, però: Kris e Lorenzo quando vedono Napoli e Milan si fanno, appunto, maledettamente seri".