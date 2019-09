Piatek, la Nazionale è la cura migliore per il mal di gol

Il Milan fa il tifo per la Polonia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è qui che Piatek spera di trovare il primo gol della sua estate. Ultimamente, infatti, il polacco ha dato il meglio di sé in Nazionale, segnando due reti in quattro giorni tra il 7 e il 10 giugno, uno alla Macedonia e un altro a Israele, gate valide per le qualificazioni all’Europeo. I rossoneri si augurano che la Polonia possa curare il mal di gol del pistolero.