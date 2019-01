Il debutto di Piatek in maglia rossonera potrebbe arrivare già domani sera contro il Napoli. Al momento, però, come riporta il Corriere della Sera, mister Gattuso è dell’idea d’inserirlo solo a gara in corso, aspettando piuttosto la partita di Coppa Italia di martedì, sempre col Napoli, per farlo partire titolare.