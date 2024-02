Piccoli torna a parlare del gol contro il Milan: "E' il più bello che ho segnato, ma me l'hanno annullato"

In questo campionato Roberto Piccoli è l'uomo in più del Lecce di Roberto D'Aversa, visto che sui 4 gol segnati fino ad adesso 3 sono arrivati partendo dalla panchina. Il dato che salta all'occhio, pero', è che l'attaccante di proprietà dell'Atalanta è quello che in percentuale ha realizzato più reti dal 90° minuto in avanti: 6 su 12 totali, pari al 50%.

Fra queste rientrerebbe anche quella segnata contro il Milan lo scorso novembre, ma in quella circostanza il VAR annullò la gioia di un super gol a Roberto Piccoli, che ancora oggi, dopo mesi, mastica amaro. Intervistato da SportWeek, l'attaccante del Lecce ha infatti detto: "Quale gol mi ha dato più soddisfazione dopo il 90'? Quello alla Fiorentina. Ti avrei detto quello fatto al Milan, peraltro bellissimo, ma me l’hanno annullato. Ma il gol del 2-2 in casa alla Fiorentina ha fatto esplodere lo stadio: mai sentito un boato simile. Per questo lo ricordo con particolare piacere".