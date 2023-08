Pier Silvio Berlusconi: “Mio padre grande uomo di sport, ha sempre amato Milan e Monza”

Intervistato a Canale 5, Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, ha parlato così in occasione del trofeo dedicato al papà: “Questa serata per noi è emozionante. Mio papà era un grande uomo di sport, ha sempre amato il Milan è il Monza, ci ha abituato a dei miracoli e questa sera tanta emozione nel cuore. Per noi figli è una cosa bellissima, è una prova dell’umanità di mio padre e del valore che ha dato allo sport”