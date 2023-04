Pieri sul contatto Soumaoro-Rebic: "È rigore per tutti i canoni che dà l'Uefa"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

L'ex arbitro Tiziano Pieri, intervenuto durante 90° Minuto in onda su Rai 2, ha commentato così i due rigori richiesti e non concessi al Milan durante la sfida di ieri col Bologna: "Al 7' c'è un pestone, chiamato in gergo step on foot, sul lancio di Kalulu per Rebic. Soumaoro si oppone e, come si vede dal replay, l'entrata del difensore va a toccare leggermente anche il pallone. Non vorrei però che il Var avesse ritenuto questo tocco come una giocata, come aver tolto il pallone dalla disponibilità di Rebic.