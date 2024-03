Pierre Kalulu carico per l'Europa League: "Pronto!"

Non è stata una stagione facile per Pierre Kalulu fino a questo momento. Il difensore francese classe 2000 si era infortunato nel corso della terza giornata contro la Roma e dopo essere ritornato a disposizione già a fine ottobre aveva dovuto alzare nuovamente bandiera bianca nel corso della trasferta del Maradona contro il Napoli. Un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori fino a un paio di settimane fa. Oggi è nuovamente a disposizione di Stefano Pioli e presto i tifosi rossoneri potrebbero rivedere "Pierino" Kalulu in campo.

Sicuramente l'ex Lione è carico e deciso a ritornare ai livelli a cui aveva abituato tutti. Quest'oggi sul suo profilo Instagram il classe 2000 ha infatti pubblicato una foto dell'allenamento di rifinitura di questa mattina, accompagnata dalla scritta: "Pronto!". Il post di Pierre Kalulu.