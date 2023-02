Pierre Kalulu concentrato in vista del Tottenham: "Focus"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, che oggi ha parlato in conferenza stampa (qui le dichiarazioni) ed è candidato ad una maglia da titolare per la sfida di Champions League contro il Tottenham, si è affidato ad Instagram per esprimere il suo stato d'animo in vista dell'andata dell'ottavo di finale di domani sera: "Focus". Attenzione e concentrazione, domani i rossoneri cercheranno di uscire da un brutto periodo dando il massimo in un match importante e difficile.