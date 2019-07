Piersilvio Berlusconi: "Molto dura riacquistare il Milan, mercato del calcio troppo complicato"

Piersilvio Berlusconi, figlio di Silvio, intervistato a Portofino dai cronisti ha escluso un possibile riacquisto del Milan da parte del gruppo Fininvest: "La vedo veramente dura, se ragionassimo da un punto di vista puramente sentimentale potrebbe anche, ma i mercati, anche quelli del mondo dello sport e del calcio, sono molto complicati. Ho già abbastanza grattacapi con Mediaset e con il nostro lavoro. Da tifoso del Milan soffro? Abbastanza, da quando il Milan non è più il nostro Milan se non vince non lo guardo, ho un legame col Milan di mio padre che è unico, per non soffrire si arriva anche a questo".