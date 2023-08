Pimenta su Rubiales: "Esprimersi contro un bacio senza consenso non è un falso femminismo"

Anche la procuratrice Rafaela Pimenta ha preso posizione in merito al Caso Rubiales che sta scuotendo il mondo del calcio non solo in Spagna soprattutto a seguito della decisione del numero uno della Federcalcio spagnola di non dimettersi dopo il bacio non consensuale estorto a Jenni Hermoso nel corso dei festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo che ha portato anche la FIFA ad aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

"Esprimersi contro il bacio senza consenso non è un falso femminismo, signor Rubiales. - scrive Pimenta sui social - Non tollerare gli abusi non è persecuzione. E non ce ne frega un cazzo se ti lasci trasportare".