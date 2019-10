Pinato: "Al Milan mi resi conto di quanto avrei dovuto lavorare. Si andava a letto praticamente morti"

Davide Pinato, durante la cerimonia del Festival dello Sport che celebrava il Milan degli Immortali, ha detto: “Arrivavo dal Monza che, in un’altra categoria, aveva comunque vinto tutto. Al Milan mi resi subito conto di quanto avrei dovuto lavorare. Il mister con me fu sincero. Ricordo che quell’anno fu come viverne sei. Si andava a letto praticamente morti. Chi non giocava, di ritorno a Milano veniva impiegato in alcune partite amichevoli. Una contro la Solbiatese mi sembrò davvero un incubo”