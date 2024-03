Pioli a DAZN: "In quattro settimane si è creato il gap con l'Inter, ora per valore non penso ci siano 14 punti di differenza"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Tanto da commentare oggi, dalle emozioni prepartita alla vittoria. Menzione anche per i singoli, da Maignan a Leao, che oggi ha giocato in posizione più centrale. Il 9 che il Milan cerca ce l’ha già in casa? “Io credo che dipenda solo da Rafa. Non è un 9 ovviamente, ma può fare bene dentro, può far bene fuori. Sta facendo l’ultimo scalino che inevitabilmente lo porterà a diventare un campione. È più in tutto. Parla di più, lavora di più, comunica di più, lavora meglio, è più partecipe. È felice e sereno, ha mezzi tecnici e fisici che in pochi hanno. Oggi lo abbiamo fatto lavorare senza palla un po’ più dentro, non sempre riusciva a tornare fuori ed è rimasto dentro. Con gli spazi che c’erano diventa un giocatore imprendibile”.

Il momento di difficoltà a novembre, con gli infortuni, ha creato il gap con l’Inter? “Hai ragione. Ieri ho detto che il distacco dall’Inter è reale perché la classifica dice quello, è chiaro che 14 punti ci sono. Sono state quelle 4 settimane lì dove abbiamo avuto problemi a gestire gli infortunati e abbiamo perso in casa contro Juventus ed Udinese 1-0 senza meritare nessuna delle due sconfitte, pareggiato consecutivamente contro Napoli e Lecce, due 2-2 in rimonta: lì l’Inter è scappata via. Negli ultimi tre mesi stiamo ottenendo risultati importanti, ottenendo tanti punti. Penso che non ci siano 14 punti di differenza tra le due squadre per valore, soprattutto adesso. Adesso siamo una squadra, ad inizio campionato ne eravamo un’altra. Sapete quando si cambiano tanti giocatori, tutti forti, c’è bisogno di aspettarli e di conoscerli, di metterli nelle posizioni giuste… Loro hanno bisogno di conoscere la squadra, l’allenatore, i compagni. Adesso il livello credo sia più vicino a quello necessario per essere competitivi, però è ancora un giudizio parziale. Mancano 8 partite di campionato, non è vero che abbiamo sigillato il secondo posto, avremo derby e scontro contro la Juve. Abbiamo ancora l’Europa League; ci crediamo ma sappiamo di dover affrontare una squadra che sta molto bene, che gioca molto bene. Soddisfazione per oggi, le partite dopo la sosta sono sempre difficili e a Firenze abbiamo sempre faticato, ma ora tanta concentrazione per le partite che vengono che sono importanti per il nostro presente e per il nostro futuro”.

È d’accordo col suo capitano quando dice che lo scudetto l’Inter non lo vincerà al derby? “Non sempre sono d’accordo con i miei giocatori. Non è questo il momento di pensare al derby. Inutile che ci giriamo intorno, per noi, per i tifosi e tutto l’ambiente è sempre una partita particolare soprattutto questa. Faremo il massimo per un risultato positivo. Non possiamo però pensarci già da ora. Abbiamo il doppio confronto con la Roma e due sfide contro Lecce e Sassuolo, due squadre che si devono salvare, e se non le affrontiamo con la giusta concentrazione poi rischiamo di fare risultati non giusti per noi. Dopo il ritorno con la Roma ci sarà tutto il tempo per preparare questa partita importante”.

La reazione dopo il gol: “I giocatori hanno dimostrato mentalità, abbiamo preso un gol che nessuno si aspettava, non era un momento in cui stavamo soffrendo. Quando subisci un gol e torni a giocare con determinazione e la stessa strategia di prima allora credi in quello che fai, questo fa la differenza tra vincere e non vincere”.

Il momento di Chukwueze: “Sicuramente il gol di Verona gli ha fatto molto bene. È un ragazzo molto positivo, è rimasto con noi e ha lavorato bene durante la sosta. Poi devo dire la verità, se ieri Pulisic non mi avesse confidato che si sentiva un po’ stanco probabilmente avrei fatto partire Chris ma Chukwu si è meritato questa occasione che ha sfruttato molto bene. È un giocatore che ci darà soddisfazioni perché ha qualità. Ha avuto bisogno di più tempo per inserirsi ma sa cosa vogliamo da lui e cosa può dare alla squadra”.

Dopo le parole di Scaroni sente una possibilità di conferma più vicina? “Io ho sempre sentito la fiducia della società e ho un ottimo rapporto con tutti i miei dirigenti, Scaroni, Furlani, Moncada, Zlatan, D’Ottavio, tutti. Poi dopo so benissimo come funziona il calcio. Credo che la nostra forza sia Milanello, lì ci prepariamo di partita in partita e poi alla fine dell’anno si danno i giudizi e ognuno farà le proprie analisi. Dobbiamo continuare così”.

Prima della partita le sono venute alla mente immagini di sei anni fa? “Sempre. Quello che abbiamo vissuto con i miei giocatori e tutto l’ambiente di Firenze è una cosa che rimane dentro. Quando vieni a giocare qua ti torna. In più oggi purtroppo c’era anche la situazione di Joe Barone, è stato un pre partita molto sentito e molto emozionante. Poi dopo abbiamo dovuto giocare ed è giusto così”.