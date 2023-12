Pioli a DAZN: "Mai entrata negatività a Milanello. Non guardiamo la classifica e facciamo la corsa su noi stessi"

vedi letture

Il Milan ritrova il sorriso in campionato. Dopo il passo falso contro l'Atalanta e la vittoria in Champions, i rossoneri tornano alla vittoria in Serie A con una bella prestazione contro il Monza a San Siro. I rossoneri hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Reijnders, del debuttante Simic e di Okafor. Ci sono comunque due note amarissime, gli infortuni dello stesso Okafor e di Pobega che ora andranno valutati. Le parole di Stefano Pioli su DAZN al termine della gara.

Sulla partita: "Abbiamo fatto una partita con attenzione, determinazione. Controllandola. Ha dato un risultato meritato e convincente"

Sull'approccio positivo: "Quello che siamo e non siamo riusciti a fare in Champions lo sappiamo e ci servirà per crescere. Ma ora abbiamo due mesi per concentrarci in campionato e venivamo da una sconfitta: era doveroso entrare in campo con generosità. L'abbiamo fatto bene dall'inizio e abbiamo fatto una buonissima partita"

Sull'esordio e il gol di Simic: "Simic avrebbe giocato oggi perché Kjaer rientrava da un infortunio. Pobega poi ha avuto qualche problemino... Ha esordito molto bene al di là del gol: ha fatto una prestazione di personalità e non è facile esordire a San Siro. Gli ho detto di stare attento dopo il gol e di continuare con concentrazione e che non era ancora finita. Un bel lavoro del settore giovanile: ci sono tanti giocatori di prospettiva e devono contiunuare a lavorare con questa serietà e volontà. Devono sfruttare queste situazioni e noi dobbiamo avere pazienza con loro"

Sulla scelta della difesa a tre: "Avevamo due possibilità. Vogliamo lavorare in parità sopra e sotto: o giocavamo a 4+1 sotto o cinque. Lo fatto per facilitare Kjaer e Florenzi. Chiaro che fosse giusto per tutelare la loro condizione. Pobega poteva farlo, è un giocatore intelligente. I giocatori l'hanno interpretata bene"

Sul percepito troppo negativo attorno al Milan: "Io penso che da quando sono al Milan, all'esterno siamo sempre stati visti con diffidenza anche quando sono arrivati grandi risultati. Questa negatività non è mai entrata a Milanello e neanche in questo momento entra a Milanello. Poi siamo il Milan e abbiamo un grande potenziale ed è normale che ci siano delle critiche. L'importante è che i ragazzi continuano a lavorare con fiducia e diecisione,c redendo in quello che stiamo facendo. Non è mai mancato"

Sul problema degli infortuni: "Un mix. Si gioca troppo. Ieri il Newcastle ha avuto due infortuni, Joelinton e Schar. Mi auguro che Pobega sia solo un problema all'anca e che per Okafor sia solo un affaticamento. Ma che si giochi troppo sicuramente sì, ma questo vale per tutti"

Sull'Europa League: "Quando scendiamo in campo sappiamo che maglia indossiamo e che vogliamo vincere: questa è la mentalità per ogn partita e per ogni competizione. Poi gli altri non vedrranno l'ora di incontrarci. Affrontiamo una partita alla volta e facciamo la corsa sui noi stessi: pensiamo a fare più punti possibile, non guardiamo la classifica"