Pioli a Mediaset: "Con Musah siamo al completo a centrocampo. Pulisic può fare anche il trequartista"

Dopo la vittoria contro il Monza, Stefano Pioli ha dichiarato ai microfoni di Mediaset:

Sugli obiettivi: "Non ci nascondiamo, vogliamo vincere la prima giornata di campionato. I ragazzi fanno bene ad essere ambiziosi".

Sulla prestazione: "Abbiamo tenuto bene il campo. Li abbiamo aggrediti, ma dobbiamo concretizzare di più, abbiamo segnato poco in queste amichevoli. Le prossime partite ci aiuteranno ad arrivare al meglio all'inizio del campionato".

Sulle ambizioni: "Siamo tornati ad essere competitivi da tre anni. Ci sono diverse squadre possono vincere. Per rimanere competitivi dobbiamo alzare il nostro livello. Chi è arrivato sono giovani già formati a livello calcistico, poi chiaramente servirà un po' di tempo, ma abbiamo tutto per giocare il calcio che piace a noi. Le prime tre partite di campionato non sono semplici. Il nostro primo obiettivo è iniziare bene il campionato".

Su Reijnders e Krunic: "Con Musah siamo al completo a centrocampo, spero di andare avanti con questi giocatori. Reijnders è intelligente, Loftus-Cheek è un giocatore di qualità e fisicità. Musah è un giocatore aggressivo, poi ci sono Pobega e Krunic. Siamo un bel reparto. Possiamo giocare in più modi, è arrivato hukwueze che può darci l'uno contro uno sull'esterno, Pulisic può fare il trequartista, Okafor può fare anche il centravanti e la seconda punta. Ho giocatori duttili. Mi piace come si stanno inserendo i nuovi e lo spirito della squadra. Stiamo lavorando bene per arrivare al meglio all'inizio del campionato".

Sul 4-3-3: "Chukwueze ha giocato solo 10 minuti perchè domani abbiamo un'altra amichevole. Tutti devono mettere minuti nelle gambe e arrivare in buona condizione all'inizio del campionato. Quando saremo al completo possiamo giocare anche con Pulisic dietro all'attaccante. Dobbiamo essere una squadra offensiva, ma dobbiamo avere il giusto equilibrio. Io ho sempre chiesto giocatori intelligenti, quest'anno li ho e quindi possiamo fare bene".