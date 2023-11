Pioli a Mediaset: "Con noi non c'è mai equilibrio: o siamo fenomeni o siamo dei pirla"

Intervistato a Mediaset, Stefano Pioli ha parlato così della gara con il PSG e del gol di Giroud: "Un gol alla Giroud, su quelle palle diventa quasi immarcabile. Ha fatto un grande gol".

Sul momento no: "Dovevamo dare una risposta a noi stessi, sabato abbiamo fatto una pessima prestazione. Siamo stati squadra a livello mentale, siamo stati generosi e con spirito, vincendo una partita difficile e importante che ci riapre i giochi per il passaggio del turno".

Sulla reazione: "E' sempre stato il nostro modo di lavorare, sappiamo quando riusciamo a mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo che quello che ci gira intorno non è mai equlibrato: o siamo dei fenomeni o siamo dei pirla, ma non siamo né uno né l'altro".

Se sarà la partita che rialza il Milan: "Ho detto che era la partito da bivio per la Champions. Se non avessimo vinto oggi era difficile. Noi ci nutiamo di queste prestazioni. Abbiamo fatto due setitimane complicate, ma ora mi auguro che questa partita ci possa dare tante motivazioni in Champions, partire dalla gara con il Dortmund. Anche in campionato non vogliamo fermarci".

Sulle critiche: "Siamo il Milan, abbiamo alzato le aspettative e quando non riusciamo veniamo criticati".