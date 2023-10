Pioli a Mediaset Infinity: "Rammarico per non aver sbloccato la partita, abbiamo giocato con carattere"

L'allenatore rossonero soddisfatto della prestazione della squadra, rammaricato invece per quanto riguarda il mancato gol in Germania e a San Siro contro il Newcastle: "Siamo rammaricati perchè avremmo meritato la vittoria, sono soddisfatto perchè il livello del girone lo conosciamo ed è alto, però dobbiamo continuare a lavorare per tornare al gol e alla vittoria. In Germania è sempre difficile giocare, però siamo stati grintosi in molte situazioni, questa è una competizione che vuole carattere e attributi e noi li abbiamo".