Pioli a Milan TV: "Abbiamo difficoltà a sbloccare le partite. Contro l'Inter diventa la partita più importante della stagione"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mister Stefano Pioli ha parlato a Milan TV nel post partita di Spezia-Milan.

La sua analisi: “Delusione sicuramente, dopo un primo tempo buono, non eccezionale ma buono, abbiamo fatto meno nel secondo tempo. Non è la prestazione che volevamo, dobbiamo prepararci per fare molto meglio martedì”.

Mancata la lucidità e la determinazione? “Facile parlare di determinazione, non credo che la squadra non sia stata determinata. Ci è mancato ritmo e qualità, potevamo essere più decisivi per sbloccare la partita. Abbiamo difficoltà a sbloccare la partita, poi le partite si complicano…”.

Il confronto con la Curva a fine partita: “Molto vicini, molto positivi e molto determinati per martedì. Uno stimolo e un aiuto per preparare al meglio la partita di martedì, che diventa la partita più importante della stagione. Dobbiamo scendere in campo convinti di poter battere l’Inter, credo che abbiamo la qualità per farlo”.

Come stanno Messias e Krunic? “Non erano in grado di giocare oggi, stiamo facendo di tutto per cercare di recuperarli , domani forzeremo un po’ i tempo e poi lunedì capire se potranno essere o meno della partita. Speriamo che sia Leao che Krunic che Messias siano a disposizione per avere più scelte”.