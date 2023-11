Pioli a Milan TV: "Abbiamo fatto fatica, non ho preparato bene la squadra"

E' intervenuto così ai microfoni di Milan TV, l'allenatore del Milan Stefano Pioli: "Questa sera troppa fatica e poca lucidità, ci dispiace davvero. Non penso sia stato un problema di fiducia, forse anche un pò di sfortuna negli episodi ma dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo già da martedì. I fischi? Hanno fatto bene, sono meritati purtroppo, non ho preparato bene la squadra per questa partita. Non ho parlato con Adlì, ma dovevamo avere più attenzione, ci prendiamo le nostre responsabilità. Psg? Abbiamo una possibilità di svoltare questo periodo".