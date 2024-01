Pioli a Milan TV: "Adli si sta meritando tutto, ragazzo forte e intelligente"

Il Milan vince e convince contro la Roma al termine di una gara quasi mai messa in discussione: 3-1 il risultato finale grazie alle reti rossonere di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri blindano quindi il terzo posto in classifica, mettendo pressione alla Juventus e allontanando Fiorentina (+8) e Lazio (+9). Bella prova dei rossoneri di Pioli, finalmente gruppo compatto e squadra coesa fino alla fine. Ha parlato della partita il Mister del Milan, Stefano Pioli: queste le sue parole a Milan TV.

Una vittoria così può darti fiducia in futuro?

"Assolutamente sì, abbiamo fatto bene stasera siamo contenti. La Roma ha mosso palla velocemente, ma siamo sempre stati attenti tranne in occasione del rigore, ma può capitare. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, siamo stati bravi tutti a interpretare la gara nel modo giusto".

Sulla prestazione di Adlì?

"Ha fatto molto bene, ha trovato anche il gol e sono davvero contento per lui. E' un ragazzo forte e intelligente, l'ho detto da settembre che sta facendo grandi cose, si sta meritando tutto".

Un grande Gabbia su Lukaku

"E' ancora un pò presto perchè è tornato da poco e quindi deve prendere forma e condizione, ma lo farà. Oggi è stato bravo come tutti i ragazzi in campo, però sono molto soddisfatto di Matteo perchè l'ho voluto e credo in lui".

Sulla prossima partita contro l'Udinese e la vicinanza di Cardinale

"Sarà un'altra gara, altra storia e altre caratteristiche. Però dobbiamo giocare così sempre, con la giusta attenzione e cattiveria sotto porta possiamo fare bene contro chiunque, poi che sia Roma, Juve o Udinese a noi non cambia, diamo il massimo contro tutti. Cardinale? Vittoria anche per lui, ci fa sempre piacere la sua presenza, ci ha parlato prima e sappiamo cosa fare per renderlo felice: vincere e basta".