Pioli a Milan TV: "Anche noi vogliamo fare la partita della vita. Saremo squadra unita fino alla fine"

Ci avviciniamo sempre di più alla sfida dell'Eden Arena tra Slavia Praga e Milan, valevole per gli ottavi di ritorno di Europa League. Ai microfoni di MilanTV, ha parlato così l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

Momento importante per noi

"E' una gara importante e che dovremo giocare bene fin dall'inizio, sappiamo del livello dei nostri avversari ma siamo il Milan e vogliamo dimostrarlo subito".

Un brutto secondo tempo

"Non eravamo soddisfatti al termine della gara di andata, in superiorità numerica avremmo dovuto fare di più, oggi sapremo come migliorare queste cose che non hanno funzionato, loro concederanno qualche spazio".

Un avversario che darà tutto

"Faranno la partita della vita, ma vogliamo farlo anche noi perchè sappiamo che è un momento davvero importante. Cercheremo di creare spazi e avere tanto ritmo, concedendo poco a loro, sarà una serata importante con un clima caldo. La cosa fondamentale sarà rimanere squadra dall'inizio alla fine".