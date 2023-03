Pioli a Milan Tv: "Ho un gruppo con dei valori, abbiamo meritato il passaggio del turno"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Milan TV al termine di Tottenham-Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla prestazione

"Ho un gruppo con dei valori e non me lo dimentico. Non ho mai perso fiducia anche nelle partite in cui non abbiamo giocato alla nostra dimensione. I giocatori hanno avuto tanta personalità. Nel doppio confronto abbiamo meritato il passaggio del turno".

Sul Tottenham

"Il Tottenham è una squadra forte che temevo tanto. Già nella partita d'andata avevo capito che ce la potevamo giocare. Sapevamo di avere le nostre possibilità e le qualità per superare questo turno".

Su cosa le è piaciuto di più