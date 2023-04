Pioli a Milan TV: "Nessuno pensa di aver superato il turno ma abbiamo qualità"

Sull'assenza di centravanti per il Napoli

"Il Napoli anche se non aveva il centravanti ha avuto le proprie occasioni. Mike ha lavorato bene. Loro hanno il miglior attacco ma noi possiamo fare ancora meglio e abbiamo la miglior difesa nelle ultime cinque. Non possiamo pensare di non concedere niente ad un avversario con tanta qualità. Dovremo soffrire anche a Napoli ma noi abbiamo anche le nostre qualità. Accetteranno qualche ripartenza ma noi in questo siamo forti".

Sull'ambiente

"Ci siamo goduti l'ambiente fino alla fine della partita. Le partite sono toste e stancano, le vivi con tanta intensità. L'ambiente è stato fantastico".