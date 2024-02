Pioli a Milan TV: "Siamo contenti e vogliamo vincere sempre, anche se a volte ci complichiamo la vita da soli"

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia e Jovic. Queste le parole nel dopo-gara di Mister Stefano Pioli a MilanTV.

Una vittoria fondamentale per il percorso

"Tutte le vittorie sono importanti, questa lo è stata per il nostro percorso, che è ancora lungo e difficile, ma siamo contenti, forse a volte ci complichiamo un po' la vita, ma va bene lo stesso".

Jovic ancora in gol

"Luka è un giocatore di qualità, è in un momento positivo perchè ha il fiuto del gol di rapina in area, anche se Olivier ha fatto bene anche lui, ma siamo contenti di avere tanta qualità anche in attacco".

Un primo tempo non facile

"Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non ottimo, abbiamo creato ma subito troppo nei primi minuti, sarà importante lavorare sui nostri difetti".

Energia anche in vista dell'Europa League

"Abbiamo un obiettivo sul quale lavorare, dopo il Bologna ce lo siamo detti, vogliamo vincere tante partite e cercheremo di farlo sempre con cuore e anima. Sarà una settimana positiva ma di lavoro per pensare poi al Napoli".