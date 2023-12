Pioli a Milan TV: "Theo è un leader, se gioca sempre concentrato è un giocatore incredibile"

Il Milan torna a vincere e lo fa contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Pulisic nella ripresa su assist di Bennacer. Partita non bellissima, ma che ha visto il Milan non rischiare quasi mai il gol da parte degli avversari. I rossoneri hanno vinto e lo hanno fatto da squadra unita, a testimoniare questo anche il discorso finale di un leader come Florenzi, che ha raggruppato tutti sotto la Curva Sud. Queste le parole dell'allenatore rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Milan TV.

Un Milan che a San Siro fa meglio che in trasferta

"Dobbiamo migliorare sicuramente lo score lontano da Milano, ma stiamo facendo degli step e sono contento di ciò che mostriamo spesso a San Siro".

Sulla partita di questa sera

"Ci sono momenti che nel calcio vanno vissuti con intensità e forse un pò di tensione, abbiamo approcciato bene, è stata poi una partita un pò lenta ma era importante vincere e rimanere compatti, lo abbiamo fatto"

Sui singoli, da Bennacer e Loftus

"Ho tolto Loftus perchè era stanco, così come Bennacer che ha giocato ad alti ritmi per un'ora. Nel finale speravo di trovare il 2-0 con Chukwueze, ma si rifarà sicuramente nelle prossime partite".

Su Theo difensore centrale

"E' un leader, se gioca sempre concentrato è un giocatore incredibile. Ha tutti i mezzi tecnici e fisici per giocare anche da centrale, lo può fare bene e lo sta facendo, sicuramente la sua miglior partita da difensore centrale".

Sul gol di Pulisic

"Ognuno può pensare e dire ciò che vuole, ma Chris è un grandissimo giocatore, sta segnando tanto e per un esterno non è scontata come cosa, poi è un ragazzo fantastico, me lo tengo stretto. Auguro un felice capodanno a tutti i tifosi, abbiamo una super Curva, siamo orgogliosi".