Pioli a MilanTv: "Bene ma non benissimo. Volevamo allungare con l'uomo in più ma non ci siamo riusciti"

Stefano Pioli ha commentato la prestazione non convincente del Milan nella partita di oggi, l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, vinta per 4-2. Ecco le sue impressioni a caldo: "Bene, non benissimo. Partita complicata, loro si sono abbassati tanto e non avevamo spazi. Dopo il vantaggio abbiamo subito immediatamente il pareggio, e anche l'altro, sono due gol sporchi. Buona vittoria, con carattere e mentalità, pensavo e speravo che in superiorità numerica si potesse fare di più e provare ad allungare, ma non ci siamo riusciti. Loro sono tosti, energici e intensi, il passaggio del turno non è ancora deciso".

Su oggi e sul ritorno: "La superiorità numerica ci ha agevolato, è vero che al ritorno loro dovranno rischiare qualcosa in più e noi potremmo avere più spazi, dovremo trovarli. Mi aspetto sia simile alla partita di Rennes, abbiamo le qualità per vincere anche là".

Sulla rosa finalmente a disposizione: "Molto importante avere tutta la rosa, tranne Pobega. A livello mentale e fisico queste partite portano via tante energie. Cercheremo di capire chi è affaticato e chi ne è uscito bene".

Su Rafa Leao: "Leao può arrivare a vette altissime, ma non è che ogni volta dobbiamo parlare delle sue qualità. deve muoversi con più intensità, noi dovevamo servirlo meglio e di più. Deve provare sempre ad essere così incisivo e provare a crescere perché può determinarle tutte".