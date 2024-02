Pioli a MilanTV: "Il Rennes ha talento ed entusiasmo, ma noi siamo il Milan e vogliamo vincere sempre"

vedi letture

Vigilia di Milan-Rennes, playoff di andata dell'Europa League in programma domani sera a San Siro alle 21:00. I rossoneri di Mister Stefano Pioli sono reduci da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9) e vogliono dunque proseguire questa marcia anche in Europa. Apparsa sui canali social del Milan, da MilanTV, questa l'intervista all'allenatore rossonero Stefano Pioli in vista dell'importante match di domani.

Le energie in Serie A ma l'obiettivo Europa League

"Abbiamo sempre giocato con grande spirito nelle sfide europee quest'anno, lo avevamo fatto a Newcastle e lo vogliamo fare anche domani. In campionato stiamo facendo bene e abbiamo messo tanta voglia ed energia, ma lo faremo anche contro il Rennes perchè il Milan non ha mai vinto questa Coppa, ci teniamo tutti in modo particolare ma non siamo solo noi ad essere i favoriti: ci sono Bayern Leverkusen, Liverpool e Atalanta anche".

Sul Rennes

"Sarà una partita da affrontare con cura, anche il Rennes viene da un ottimo momento così come noi. Devo dire che nelle partite che ho visto giocare dal Rennes, le aveva sempre gestite bene dimostrando qualità di squadra e nei singoli, mentre nell'ultima sfida avevano sofferto un po' di più. Domani servirà fare una partita di livello e di grande attenzione".

Orgoglio e motivazioni

"Siamo il Milan, certamente ogni nostro avversario vuole fare bene contro di noi anche per mettersi in mostra, ma come gli altri avranno grande motivazioni, posso assicurare che le avremo pure noi".