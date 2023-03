Pioli a MilanTv: "Il rimpianto è non aver pareggiato. Contro il Tottenham non ci porteremo niente da questa partita"

Dopo il gol subito: "Abbiamo reagisto, ma il rimpianto è non aver pareggiato. Nel primo tempo siamo stati bravi e fortunati a non subire gol. La ripresa è stata più equlibrata".

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato così la gara di questa sera: "Fiorentina meglio di noi nel primo tempo. Al di sotto di quello che abbiamo preparato. Il gol subito ci ha dato una scossa, potevamo trovare il pareggio e cambiare la partita ma non è stata la nostra serata migliore".

Sul Tottenham: "Vincere più duelli è una situazione importante. All'andata avevamo una percentuale alta. Non ci porteremo niente di questa partita: è una partita secca, avversario che conosciamo bene e che prendereà posizioni diverse dalla Fiorentina. A queste partite non conti come ci arrivi, dovremo fare una partita di quantità e qualità".

E sul ricordo di Astori: "Per me è sempre molto particolare, personale e intimo giocare a Firenze dopo che ho conosciuto Davide".