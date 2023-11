Pioli a MilanTv: "incredibile non aver segnato nelle prime tre partite. Domani opportunità difficile ma non impossibile"

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha parlato così della gara di domani con il PSG: "Dobbiamo mettere in campo una prestazione con grandissima determinazione per mille motivi. Veniamo da una partita deludente, dove non siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare, perché non abbiamo vinto ancora in Champions, perché non segniamo da tante partite. All'andata abbiamo fatto un buonissimo primo tempo contro una squadra molto forte, ma non è sufficiente".

Sul livello della gara: "Anche ad Anfield abbiamo avuto un impatto molto difficile. Se Mike non avesse parato il rigore sarebbe stato un primo tempo veramente difficile. Loro al primo errore ti possono punire, hanno attaccanti di grandissima qualità, hanno un campionato davanti e noi dobbiamo portare avanti un certo tipo di mentalità, sapere che qualche rischio lo correremo, ma essere altrettanto convinti che anche noi abbiamo avuto le nostri situazioni per mettere difficoltà. CI sono le possibilità per essere pericolosi".

Sul gol mancato: "E' abbastanza evidente che in qualsiasi partita, andare in vantaggio può cambiare la partita. Noi non ci siamo riusciti ed è incredibile non aver segnato nelle prime tre partite con tutto quello che abbiamo creato".

Sul modo di attacare e difendere del PSG: "Il PSG non cambierà, l'unica variante che hanno è nella fase di possesso palla. Un 4-3-3 o un 4-4-2 con Mbappe che stringe, ma la loro fase difensiva è aggressiva. Dobbiamo essere bravi noi a gestire bene i palloni con la pressione dei difensori. Poi giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi che sono rimasti delusi".

Sul gruppo: "Non ho dubbi sulla partecipazione e sul senso di responsabilità. Abbiamo un'opportunità difficile ma non impossibile. Il girone è ancora aperto, non possiamo sperare solo negli altri risultati".