Pioli a MilanTV: "Maignan ha fatto sempre la scelta giusta con la palla al piede. Penso già alla Roma"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV dopo la partita vinta 4-1 con il Torino. Ecco le sue parole.

Sulla prestazione: "Ogni partita ci serve per crescere e conoscerci. Oggi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto a Bologna. Sfrutteremo ogni partita per fare meglio".

Sul grande movimento visto: "Normale contro avversari come il Torino: li volevamo portare fuori posizione muovendoci bene senza palla, per sfruttare le nostre caratteristiche nell'1v1. Maignan ha fatto sempre la scelta giusta con la palla al piede".

Sull'apporto dei tifosi: "La squadra è felice quando gioca a San Siro. Felice per i nuovi che hanno capito questa sera cosa vuol dire giocare in casa da noi: cerchiamo di dare tutto per ripagare i nostri tifosi".

Sui nuovi: "Loftus, Reijnders e Pulisic sono più avanti rispetto agli altri nuovi. Appena posso però garantisco minutaggio agli altri come Musah, Chuku, Okafor: solo giocando possono migliorare e trovare condizione".

Sul prossimo avversario: "Sto già pensando a Roma-Milan, giochiamo venerdì e quindi bisogna prepararsi già da adesso".