Pioli a MilanTV: "Siamo una squadra matura. 7 partite in 21 giorni? Da oggi cambierà qualcosa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di MilanTV al termine di Milan-Bologna:

Oggi ha ruotato più giocatori.

"È una stagione diversa, giocheremo 7 partite in 21 giorni e ci sarà bisogno di rotazioni. I miei stanno bene, per questo ho cercato di dar più minutaggio a qualcuno e far respirare qualcun altro. A livello di preparazione abbiamo fatto le stesse cose dell'anno scorso, mentre da oggi cambierà qualcosa. È fondamentale recuperare le energie, il nostro staff dovrà lavorare bene. Ho tanti titolari: oggi non sono entrati Origi, Rebic e Diaz; ho una squadra forte".

Anche oggi pubblico straordinario...

"Il pubblico è fantastico. Arrivare a San Siro con il pullman con tutti i tifosi che ci aspettano fuori, trovarli dentro... ci dà tutta quelle energia che la partite richiede".

La vittoria di oggi è stata 'tranquilla'?

"L'equilibrio non è solo tattico, ma anche mentale. Non dobbiamo perdere la nostra intensità, ma siamo una squadra matura e pronta che sa quello che fa e che sa quando gestire certe situazioni. Le partite sono difficili: noi oggi ci siamo comportati bene, ma sappiamo che possiamo fare ancora meglio".