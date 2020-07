Pioli a MTV: “Ibra? Sapeva già di giocare i primi 45' minuti"

Al termine del match contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita: "Oggi siamo stati una squadra dall'inizio alla fine. Siamo soddisfatti, ma le prossime 8 partite saranno decisive per il nostro campionato. Con la Juventus sarà stimolante, ma dovremo dimostrare tutte le nostre qualità e tutte le nostre capacità".

Su cosa è cambiato nella squadra: "Con i risultati e con le vittorie è cresciuta l'autostima. E poi sono cresciuti tutti i giocatori. Le poche vittorie contro le big? Per vari motivi quest'anno non siamo riusciti a fare punti con le squadre importanti, ma ora c'è più attenzione e determinazione. Ora non dobbiamo mollare, stiamo lavorando bene, ma è un attimo trasformare qualcosa di positivo in negativo".

Su Calhanoglu: "Per me non è una sorpresa, anzi, è una conferma. È un giocatore fantastico che gioca ovunque perché ha tecnica e generosità. Lui deve convincersi di essere un giocatore determinante. Tutti i ragazzi stanno dando tanto, ma giocare ogni 3 giorni è difficile. Oggi Rebic è stato un esempio: doveva staccare un po', è entrato e ha segnato. Lo farò con tutti".

Su Ibrahimovic: "Avevo già parlato chiaro con lui e sapeva già di giocare i primi 45' minuti. È un giocatore che ci mette un po' a ingranare, ma sta crescendo. Per lui non sarà facile giocare 90' minuti. L'importante è che stia bene e che sia entrato bene".