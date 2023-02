Pioli a MTV: "In questo mese mi sono chiuso in casa o a Milanello. Ora il Tottenham nel momento giusto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Torino: "È inevitabile che abbiamo subito questo mese così difficile, con prestazioni non positive e risultati deludenti. Vittoria importante, è solo il primo passo. Possiamo e dobbiamo fare molto meglio. Alzare il livello del gioco. Il Tottenham è una squadra molto forte, ma c'è soddisfazione. La squadra ha lavorato tanto durante la partita ed è la cosa più importante".

Più importante aver segnato o il clean sheet?

"Credo che sia abbastanza banale che se non prendi gol hai più possibilità di vincere. Non è la difesa a tre o quattro, ma il lavoro di una squadra che va svolto in un certo modo. Sono tante cose che conosciamo che nell'ultimo periodo avevamo un po' dimenticato nell'ultimo periodo. Bisogna ripartire da questa partita, contro un Torino che non ti permette di giocare bene. Abbiamo lavorato bene durante la partita, mi è piaciuta la testa dei giocatori. Nelle difficoltà ci siamo compattati e alla fine siamo stati premiati".

Tanti duelli aerei vinti oggi...

"Assolutamente sì, con una squadra che ha una percentuale molto alta di questi parametri. E' così che vogliamo giocare, la fase difensiva deve essere in pressione, in avanti. Stasera abbiamo concesso qualcosa ma dovevamo lavorare ancora meglio".

Come hai vissuto questo mese senza vittorie?

"In questo mese mi sono chiuso in casa o a Milanello. Il calcio è fatto anche di questi momenti. Non possiamo pensare che una partita azzeri tutto e torniamo subito a giocare ai nostri livelli. Sono sicuro che ci servirà tanto, soprattutto a livello mentale. Era quello che volevamo, per i ragazzi non è stato facile questo momento. Quindi sicuramente domani mattina ritroverò una squadra con più fiducia e con più entusiasmo".

Oggi si è rivisto spirito di squadra...

"Sono d'accordo sullo spirito, ma dal punto di vista tecnico è sempre difficile giocare contro il Torino. Al di là della nostra condizione, con loro sono sempre state partite sporche. Abbiamo lavorato bene, forse qualche pallone di troppo dato a Tata, ma appena hanno abbassato il ritmo della loro pressione abbiamo trovato qualche giocata efficace".

Il Tottenham arriva nel momento giusto?

"Sì. La Champions è quello che abbiamo voluto e meritato. Dagli ottavi in poi chiunque sarebbe stato un avversario molto difficile e competitivo, soprattutto le squadre inglesi. Ci saremo, partita difficile. Il Tottenham lo conosco bene perché conosco Conte, ha vinto meritatamente con il City. Arriva nel momento giusto, questa vittoria ci pulirà un po' la testa e un po' lo spirito. Saremo pronti a giocare una partita al massimo delle nostra possibilità. Non posso fare altro che i complimenti ai nostri tifosi, anche per loro è stato un periodo difficile. Il fatto che ci continuano a sostenerci non può che aiutarci. Martedì ci sarà un pubblico dalle grandi occasioni e vogliamo essere all'altezza del pubblico e della Champions".

'Domani inizia il nostro campionato?'

"Io non so se sono un gran comunicatore o meno. Quello che ho detto ieri a voi, l'ho detto a inizio settimana alla squadra. Bisogna essere consapevoli della realtà, la stagione è molta lunga e possiamo toglierci delle soddisfazioni. Possiamo dire a tutti che il Milan è tornato nuovamente competitivo anche se non vincerà di nuovo il campionato. Bisogna puntare ad un obiettivo in questo momento più realizzabile. Sedici partite sono tante, le squadre con cui lottare sono forti. Ma lo siamo anche noi".