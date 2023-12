Pioli a MTV: "Le partite si possono vincere anche 1-0..."

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV al termine di Salernitana-Milan: "Ok controllare la partita, ma dovevamo essere più efficaci. Non abbiamo avuto l’attenzione e la concentrazione per non prendere quei gol. Non riusciamo a trovare continuitàche ci farebbe avere più fiducia e fare tutto meglio."

Ennesimo 2-2 in traferta...

"Le partita si possono vincere anche 1-0."

Come si riparte ora?

"Si riparte cercando di lavorare meglio di quello che stiamo facendo."