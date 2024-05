Pioli a MTV: "Non è stata la nostra serata migliore, potevamo fare di più sicuramente"

Nel post partita di Torino-Milan, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni.

"L'analisi è che quando in una partita così perdi tutti i duelli, recuperi meno seconde palle, è chiaro che l'avversario ha avuto qualche situazione in più. Ma è altrettanto vero che abbiamo subiti quattro tiri in porta, credo, ed abbiamo preso tre gol. Peccato, però insomma non è stata la nostra serata migliore e potevamo fare di più sicuramente".

La voglia di Europa, questo stimolo di un obiettivo ancora da raggiungere nel Torino, ha fatto la differenza?

"Han fatto la differenza i due gol nel primo tempo. Due cross e noi ci siam fatti sorprendere perché poi la partita era stata molto equilibrata, con poche situazioni, con poche occasioni, con la squadra che difende molto bene, molto fisica, che difende molto diretto, ma non abbiamo lasciato più di tanto. Sono stati più bravi ed è chiaro che è diventato ancora più difficile prendendo un gol appena iniziato nel secondo tempo. E' chiaro che i nostri errori ci sono stati".

Resettare per ricaricarsi fisicamente e mentalmente per l'ultima per dare l'ultimo saluto a Giroud e per chiudere in bellezza questo campionato

"Dobbiamo farlo, per salutare questi giocatori che hanno dato tanto, dobbiamo farlo per noi stessi, per i tifosi. Giochiamo l'ultima partita in casa e penso che abbiamo l'opportunità di fare bene".