Pioli a Sky: "Mai capitata una cosa del genere, Giroud in porta una sorpresa. Oggi non era facile, grande merito ai giocatori"

Stefano Pioli ha parlato a Sky nell'immediato post partita di Genoa-Milan. Ecco cosa ha detto.

Sulla partita: "Mai capitata una cosa così. Giroud in porta una sorpresa, voleva andarci Pulisic ma è troppo piccolo, meglio Oli... Sono successe cose strane, in questo periodo abbiamo giocato tanto e abbiamo vinto 7 partite su 8. Possiamo comunque fare meglio alcune cose, ottimizzare certe situazioni. Ci è mancata pulizia tecnica. Per la classifica è presto, ci saranno quattro squadre che lotteranno per lo Scudetto. Vincere qui non è facile, grande merito ai miei giocatori per aver portato a casa una partita difficile".

Sul derby riscattato: "Tutto quello che pensavamo potesse andare meglio nel derby è andato male. Siamo stati bravi e fortunati a non rimanere li, siamo andati avanti. Ora ci prendiamo la sosta per rifiatare e riprendere energie, poi avremo una settimana tostissima".

Sulla classifica: "8 partite sono poche per guardare la classifica, ma è chiaro che ci fa piacere essere davanti. Abbiamo più giocatori in grado di risolvere le partite rispetto al passato, nell'ottica in cui vogliamo diventare una grande squadra è normale che sia così".

Su Jovic: "Jovic sa giocare a calcio, si è visto anche oggi, soprattutto spalle alla porta. Può migliorare l'intensità, questo sì, credo che questa partita gli farà bene a livello mentale. Sta lavorando bene e crescerà".

Su tutti i nuovi acquisti: "Il club ha preso giocatori giovani, ma già pronti, che conoscono il calcio e che possono dire la loro da subito. È finito il tempo dell'inserimento dei nuovi, ora siamo squadra".