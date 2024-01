Pioli a Sky: "Non è il momento dei rimpianti. Contento per Adli, sta vincendo la sua sfida"

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Roma 3-1. Queste le sue dichiarazioni:

Quanti rimpianti ci sono dopo le ultime partite? “Non è il momento di guardarci indietro, c’è tanta strada da fare e tante possibilità per dimostrare il nostro valore. Con quel mese con Napoli, Juventus, Lecce e Udinese abbiamo penalizzato molto la nostra classifica ma il campionato è ancora lungo e ci sono tanti punti a disposizione”.

Su Leao: “Da Rafa ci si aspetta sempre la giocata vincente, il gol, l’assist... Sta migliorando dopo l’infortunio avuto, è lecito aspettarsi di più perché ha tutto per fare di più”.

Su Adli: “Sono contento, è una sfida che sta vincendo. Ha accettato lui di cambiare ruolo, le ultime due partite sono state le sue migliori in stagione. Sta dimostrando di poter interpretare il ruolo con grande responsabilità”.

Il sistema di gioco: “Quasi sempre tengo in considerazione le caratteristiche dei miei, poi in base al tipo di avversario decidiamo se cambiare qualche posizione. Non credo che con l’Atalanta sia andata male per il cambio di sistema. Avevamo giocato un grande primo tempo e gli episodi ci hanno penalizzato. Ora se schiero Reijnders e Adli preferisco costruire con i due mediani. Se invece dovessi far giocare Musah mezz’ala torno a costruire con un mediano solo”.

Hai mai avuto la sensazione che ti si mancasse un po’ di rispetto nei momenti difficili? “No, onestamente no. Non pretendo e ci mancherebbe altro, gratitudine per quello che abbiamo fatto in questi anni. Rispetto sì, poi chi lo vuole usare ok, chi non lo vuole usare… Non posso stare dietro a tutti. Io sto dietro ai miei giocatori, cerco di lavorare al meglio e di farli rendere al massimo. Dopo quello che sarà, sarà”.