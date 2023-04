Pioli a Sky: "Qui soprattutto grazie ai tifosi. Ecco come abbiamo fermato Osimhen"

Su Politano: “Ero sicuro che giocasse Politano con Osimhen, loro cercano spesso la palla di prima in profondità di Politano per Osimhen, sono caratteristiche che conosciamo. Theo forse preferisce giocatori un po’ meno rapidi e più veloci, perché poi sulla corsa se li mangia tutti”.

Il commento alla partita e le emozioni: “È normale che quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o la più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto. Un gradino alla volta stiamo superando tante situazioni. C’è tanta soddisfazione per il percorso che stiamo facendo, per i giocatori, per il club e per i tifosi. Ci tengo soprattutto ai tifosi che ci sono stati vicini nei momenti più difficili, se siamo qui è anche merito loro. Il Napoli ha giocato una grande partita, la presenza di Osimhen e il piccolo vantaggio che avevamo ci ha fatto scegliere di difendere un po’ più basso”.

Kjaer e Tomori sono stati attentissimi: “A differenza delle altre partite abbiamo tenuto i centrali un po’ più bloccati, facendoli scivolare meno. Questo ci ha fatto subire a volte l’inferiorità numerica sulle fasce ma abbiamo fatto quella scelta lì di rimanere in superiorità numerica con Osimhen”.

Ancora sulle scelte per bloccare Osimhen: “È chiaro che in base alle caratteristiche nostre dentro al campo siamo forti e aggressivi, giochiamo con giocatori che hanno gamba. Abbiamo fatto questa scelta per contenere al meglio un attaccante che ha fatto benissimo in Serie A e in Champions. Nel secondo tempo, forti del doppio vantaggio, ci siamo adagiati un po’ troppo. Rade è un giocatore di un’intelligenza calcistica elevata in tutte e due le fasi, per noi è molto importante”.

L’eredità “Stiamo parlando di miti. Non sono più giovane, ma non sono al loro livello. Strada facendo? A me la musica piace, ci proviamo”.