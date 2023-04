Pioli a SportMediaset: "Contro il Napoli dobbiamo fare la partita, siamo in continua crescita"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a SportMediaset alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli. Di seguito le dichiarazioni:

Sul vantaggio

"Il vantaggio è piccolo ma dobbiamo fare la nostra partita, giocare con il nostro modo di stare in campo con grande attenzione e qualità nel gestire bene la palla quando avremo la possibilità di farlo".

Sull'approccio

"Soprattutto sulle cose negative dobbiamo cercare di essere più attenti e migliorare. Domani è la partita giusta per cercare di fare bene sin dall'inizio. Domani sarà una partita esaltante. Ci sarà una grande atmosfera, com'è giusto che sia ai livelli della Champions League. Noi abbiamo molta fiducia e siamo convinti di avere le qualità per passare il turno".

Sul poker del Maradona in campionato

"Domani sarà la terza partita contro il Napoli. Ogni partita sarà diversa, non conta niente quello che abbiamo fatto in campionato. Per noi è stata una partita importante per la nostra classifica, che non è così bella come quella del Napoli. Adesso conta solamente mettere in campo la miglior prestazione. Dobbiamo essere una squadra compatta e con idee".

Su Osimhen