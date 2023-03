Pioli a SportMediaset: "Siamo agli ottavi perché lo meritiamo. Leao? Può essere sempre decisivo"

"Non l'abbiamo preparata tanto in virtù del risultato dell'andata ma sulle situazioni che si sono sviluppate. Sappiamo cosa vuole fare il Tottenham, che aumenterà la pressione e l'intensità. Siamo preparati a cercare di superare anche questo tipo di situazione diverse".

"Conte ha scaldato ancora di più l'ambiente, sappiamo che troveremo un ambiente carico. Il suo rientro darà stimoli alla squadra ma anche noi siamo al massimo delle motivazioni e dei nostri desideri. Ci metteremo tutto quello che abbiamo".

Sul fatto se sarà o meno la gara più importante

"Per il percorso che stiamo facendo in questi anni sarà la partita più importanti. Superare il turno significherebbe migliorare il nostro valore in Europa. Domani serviranno concentrazione e attenzione".

Sulle squadre inglesi

"Tutte le esperienze che abbiamo fatto ci hanno insegnato tanto. Domani ci sarà un'atmosfera incredbile e vogliamo misurarci a questi livelli. Speriamo di avere grande qualità".

Su Leao

"Leao può essere sempre l'uomo decisivo. Con le qualità che ha può sempre risolvere le partite e determinare la nostra fase offensiva. Sta bene ed è motivato come lo siamo tutti. Sarà un pedina importante".