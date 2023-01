Pioli: "Abbiamo giocato due ottime partite, dobbiamo migliorare in certe situazioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto a Milan TV soffermandosi sui recuperi di alcuni giocatori: "Non ho certezze, spero di recuperare qualcuno. La squadra sta bene, si gioca ogni tre giorni, ma abbiamo lavorato con cura e attenzione anche dal punto di vista fisico. Giocando subito non potevano essere carichi troppo pesanti. Abbiamo giocato due ottime partite, anche se il risultato di oggi non era quello che volevamo. Dobbiamo migliorare in certe situazioni".