Pioli: "Adli e Vranckx sono pronti per giocare, poi tocca a me fare delle scelte. Rebic? Ha caratteristiche diverse da Leao"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa su come stanno lavorando Yacine Adli e Aster Vrankx che stanno trovando poco spazio nel suo Milan e su quanto può essere utile Ante Rebic alla causa rossonera: "Adli e Vranckx stanno lavorando bene, sono pronti per giocare. Poi farò io le scelte. Rebic? E' importante per noi, ha caratteristiche diverse da Leao ma può dare una mano alla squadra".