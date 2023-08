Pioli: "Adli provato come vice Krunic e mi sta dando delle buone risposte"

“Adli è stato provato come vice Krunic e mi sta dando delle buone risposte. Anche Reijnders lo potrebbe fare quel ruolo. Un po' meno Loftus-Cheek e Musah che sono più mezzali”. Così Stefano Pioli in conferenza stampa sui meccanismi a centrocampo in vista dell’inizio della nuova stagione.