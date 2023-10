Pioli: "Adli suona il piano e canta, è un'artista. Ora ci deve deliziare sul campo"

Schierato nel nuovo ruolo di play davanti alla difesa, Yacine Adli è sicuramente uno dei giocatori del momento. Stefano Pioli ne parla così in conferenza stampa:

Adli l'altro giorno in un'intervista cantava un coro della curva... "Mi piace quando i giocatori si identificavano così tanto. È un artista anche fuori dal campo. Suona bene il piano, canta. Qualche volta ci ha deliziato nel tempo che abbiamo da passare insieme, ma ora ci deve deliziare sul campo".

Cosa le piace di più e cosa di meno? "Ha grande volontà e intelligenza, sa stare bene in campo. Deve capire in che posizione gioca, deve prendersi meno rischi. Ci dà verticalizzazioni importanti, deve continuare a fare quello che sta facendo in allenamento ed in partita, sapendo che la posizione che occupa in campo è molto importante per entrambe le fasi di gioco".

Adli può diventare una bandiera? "Può essere un giocare che ha presente e futuro. Ha voluto rimanere con determinazione all'interno del nostro percorso e quindi gli auguro di fare il percorso il più a lungo possibile qui con noi. Per come si sta comportando, per le qualità che ha si merita tutto quello che sta ottenendo. Sono sicuro che ha ampi margini di spazio in una posizione per lui nuova. Continuando con questa voglia di migliorarsi, di vedere anche altri giocatori nella sua posizione cosa fanno, come si comportano... Può avere un grande futuro".