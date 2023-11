Pioli: "All'andata nel primo tempo abbiamo concesso pochi uno contro uno. Il Psg può concedere qualcosa"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg, ha parlato di come è avvenuta la preparazione della sfida cruciale di domani, anche alla luce degli insegnamenti ricevuti nella gara dell'andata: "Dobbiamo mantenere un livello di attenzione molto alto in entrambe le fasi di gioco. Possono colpirti in qualsiasi momento ma allo stesso tempo può concederti qualcosa e noi dobbiamo essere più bravi ed efficaci a colpirli quando capiteranno situazioni che già ci sono state nella gara di andata. La vigilia è stata di lavoro e confronto. Ho parlato io e si sono parlati i giocatori, come si fa sempre.

Si fa sempre tra gruppi uniti che devono superare un momento delicato. La preparazione è stata fatta con molta concentrazione per provare a fare una grande partita domani. Nell'andata non abbiamo concesso tanti uno contro uno nel primo tempo, siamo stati compatti, abbiamo rubato tanti palloni: nella situazione del primo gol avevamo il numero di giocatori sotto palla necessari"