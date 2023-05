Pioli: "Alleno un top club che vuole risultati e bel gioco: quando vinci ti elogiano, quando non vinci ci sono le critiche"

Alla vigilia del match contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa delle critiche alla sua squadra: "Se cè poca riconoscenza nei confronti della squadra? Non lo so sinceramente, non è una mia preoccupazione. Abbiamo ottenuto dei grandi risultati in 3 anni e le aspettative sono molto alte. Stimo i miei giocatori. Alleno un top club che vuole risultati e bel gioco: quando vinci ti elogiano, quando non vinci ci sono le critiche. Che stagione è stata quella del Milan? Bisogna aspettare la fine del campionato. Aspettiamo la fine e poi vi dirò tutto quello che penso".